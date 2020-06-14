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Spor

TFF ve TBF'den Bingöl'de meydana gelen deprem için geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:31:38 -
TFF ve TBF'den Bingöl'de meydana gelen deprem için geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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