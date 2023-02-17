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Spor TFF Türkiye duyurusu! Deprem nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihlerini açıkladılar! Ortaya çıktı
Spor

TFF Türkiye duyurusu! Deprem nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihlerini açıkladılar! Ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketi nedeniyle ertelenen Süper Lig maçlarının oynanacağı yeni tarihleri duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:20:00 - 2023-02-17 17:29:29
TFF Türkiye duyurusu! Deprem nedeniyle ertelenen maçların yeni tarihlerini açıkladılar! Ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'de ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor, Giresunspor-Kayserispor, Ümraniyespor-Adana Demirspor ve daha önce Taksim saldırısı sebebiyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu.

TFF'nin müsabakalar için belirlediği yeni tarihler şöyle:

- Fenerbahçe - Konyaspor
25 Şubat Cumartesi 19:00

- Giresunspor - Kayserispor
25 Şubat Cumartesi 19:00

- Ümraniyespor - Adana Demirspor
26 Şubat Pazar 16:00

- Beşiktaş - Antalyaspor
26 Şubat Pazar 19:00

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