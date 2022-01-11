TFF transfer dönemi harcama limitleri ne kadar? 2022 Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray'ın harcama limitleri fiyat listesi!

Süper Lig'de takımların harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı takımlarının 2021 2022 ikinci transfer döneminde ne kadar harcama yapacaklarını sorgular oldu. Peki Fenerbahçe transfer harcama limiti ne kadar 2022 Fenerbahçe harcama limiti! Beşiktaş'ın harcama limiti ne kadar? İkinci transfer dönemi Galatasaray harcama limiti ne kadar? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harcama limitleri fiyat listesi.

2022 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın harcama limitleri fiyat listesi

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Beşiktaş'ın harcama limiti 441 milyon 838 ben 946lira olurken, Galatasaray için 529 milyon 65 bin 675 ve Fenerbahçe için 534 milyon 220 bin 142 lira limit belirlendi.

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen takımların harcama limitleri şu şekilde hesaplandı:

Harcama limiti nedir?

TFF tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.

Bilindiği üzere pek çok spor kulübü ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçiyor. TFF bu limitleri belirleyerek amaç Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin finansal yapılarını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Harcama limitleri nasıl belirleniyor?

Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin belirlenmesi noktasında iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki; gelir-gider farkı üzerinden hesaplanırken, diğer yöntemde ise net borç-net faaliyet gelir rasyonu üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020-21 sezonunda ise TFF harcama limitleri her iki hesaplama sonucunda bulunan tutarların ortalaması alınarak belirlendi.