TFF, Terim'in sözleşmesini gerekçesiz feshetmiş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira erken fesih bedeli ödemesine yönelik kararın gerekçesinde, "TFF'nin fesih bildiriminde, sözleşmenin 6. maddesinin dayanak alınması dışında hiçbir gerekçeye yer vermediği gibi haklı feshe ilişkin hiçbir beyanda veya imada da bulunulmadığı" belirtildi.

İstanbul 17. İş Mahkemesi tarafından hazırlanarak taraf avukatlarına tebliğ edilen gerekçeli kararda, davacı Fatih Terim'in iddiaları ile davalı TFF avukatlarınca yapılan savunmalara yer verildi.

TFF: SÖZLEŞME HAKLI NEDENLERLE FESHEDİLDİ

Davacı Terim'in avukatının, "müvekkilinin iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiği, sözleşme uyarınca 3 milyon 500 bin avro üzerinden icra müdürlüğüne ilamsız icra takibi yaptıkları ve bu takibe davalı tarafça itiraz edildiği" beyanında bulunarak itirazın iptalini talep ettiği hatırlatılan kararda, davalı avukatının ise "somut uyuşmazlığın TFF bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından çözülmesi gerektiği ve uyuşmazlığın iş mahkemelerinde görülemeyeceği" iddiasında bulunarak görev itirazı yaptığı kaydedildi.

Kararda, davalı TFF avukatının, davacının iş akdinin haklı nedenle usulüne uygun olarak ve hak düşürücü süre içinde feshedildiğini, davacının erken fesih tazminatını talep edemeyeceğini öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini talep ettiğine de dikkat çekildi.

'ALACAKTA ÇALIŞILAN SÜRE DİKKATE ALINDI'

Davalı işverenin iş sözleşmesinin feshinde herhangi bir haklı sebebe dayanmadığı ve sözleşme hükmü uyarınca işverenin kararlaştırılan cezai şartı ödemekle yükümlü olduğunun tespit edildiğine de dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Çalışılan süre ve çalışılmayan süre, davacıya yapılan ödemeler göz önünde alınmak suretiyle toplam cezai şart miktarı olan 12 milyon 950 bin lira üzerinden, Türk Borçlar Kanunu'nun 182/son maddesi uyarınca, yüzde 40 oranında tenkis yapılarak bulunan 7 milyon 770 bin lira asıl alacak yönünden, davalının itirazının iptaline, asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İcra inkar tazminatı istemiyle ilgili de bu talebin borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmesi durumunda alacaklı yararına hükmolunan icra hukukuna özgü bir tazminat olduğu vurgulanan kararda, dava konusu cezai şart miktarının taraflar arasında ihtilaflı olmadığı ve asıl alacak yönünden davalının itirazının iptaline karar verildiğinden davacı yararına icra inkar tazminatı koşullarının oluştuğu da belirtildi.

Yapılan takip ve açılan davanın, 6352 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki döneme ait olduğundan hükmedilecek icra inkar tazminatının yüzde 20'den aşağı olamayacağı hususunun açık olduğu anlatılan kararda, "İtirazın iptaline karar verilen asıl alacak tutarı olan 7 milyon 770 bin liranın yüzde 20'si oranındaki toplam 1 milyon 554 bin liralık icra inkar tazminatının, davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi gerekmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Gerekçeli kararda, işlemiş faize ilişkin talebin ise davacı avukatının takip konusu yapılan işlemin faiz alacağı yönünden feragat ettiklerine dair 7 Mayıs 2018 tarihli duruşmada beyanda bulunduğu vurgulanarak, feragatin ilgili talebi sonlandırır nitelikte olması nedeniyle takip konusu yapılan işlemiş faiz talebinin reddine yönelik karar verildiği dile getirildi.

12 MİLYON 500 BİN LİRA İSTEMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Çeşme Alaçatı'daki Yüzevler Kebapçısı'na giderek, mekan sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilmişti.

Bu iddiaların haberlere konu olması ve Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.

Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne "itirazın iptali" davası açmıştı.

Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla, TFF'nin, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine karar vermişti. Bu kararla ilgili, her iki tarafın avukatları da farklı gerekçelerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunmuştu.