TFF, TBF ve kulüplerden Manisa'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Manisa'da meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TBF'nin paylaşımında "Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerinde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin "geçmiş olsun" mesajında ise, "Manisa'da meydana gelen ve çevre illerinde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." görüşlerine yer verildi.

Beşiktaş'ın paylaşımında da şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı olan ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmamasını diliyor, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."