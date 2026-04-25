TFF Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü hakkında verilen kararı kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Federasyondan yapılan açıklamada, başkent ekibi hakkında Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen kararın kaldırıldığı duyuruldu.

Kararla birlikte MKE Ankaragücü cephesinde önemli bir hukuki süreç kulüp lehine sonuçlanmış oldu. Tahkim Kurulu’nun değerlendirmesi, Kulüp Lisans Kurulu tarafından alınan önceki kararın geçerliliğini ortadan kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, başkent temsilcisine Kulüp Lisans Kurulu tarafından hükmedilen kararın kaldırıldığı belirtildi.

İskenderunspor'un itirazı ise Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığından reddedildi.