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TFF Süper Kupa 2019 ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı için kıyasıya bir karşılaşma ile karşı karşıya gelecek. Peki TFF Süper Kupa 2019 ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

18 Haziran 2019 Salı 15:01
TFF Süper Kupa 2019 ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı için kıyasıya bir karşılaşma ile karşı karşıya gelecek. Peki TFF Süper Kupa 2019 ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:01
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