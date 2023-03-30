TFF sözleşmeyi feshetti! Maç yayınları artık durdu...

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Fuchs Sports şirketi ile sözleşmeyi ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetti ve maç yayınları durdu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında yapılan anlaşma ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının yayın hakları için sözleşme imzalamıştı. TFF 2. Lig ve 3. Lig 2022-2023 sezonu maçlarının canlı yayınları yayıncı kuruluş kulüplere taahhüt ettiği nakit ödemeyi yapmadı. Ajansspor'un haberine göre; TFF, 5 yıllık yayın hakları için yapılan sözleşmeyi feshetti.

YAYINCI KURULUŞ DUYURDU

Sosyal medyadan açıklama yapan Fuchs Sports, TFF tarafından sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.