TFF kararını verdi!

TFF, Şubatb ayında yapılacak olan seçimlerde destek vereceği ismi açıkladı. Açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir.



Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.