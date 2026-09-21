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Spor TFF, İngiltere modeli için kolları sıvadı! Tekrarlanan ihlalde cezalar katlanacak
Spor

TFF, İngiltere modeli için kolları sıvadı! Tekrarlanan ihlalde cezalar katlanacak

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TFF, İngiltere modeli için kolları sıvadı! Tekrarlanan ihlalde cezalar katlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarının ardından yeni bir sistem için düğmeye bastığı ileri sürüldü. İngiltere'deki modele benzer şekilde tekrarlanan ihlallerde cezaların artırılması, hak mahrumiyeti yaptırımlarının uygulanması ve maç öncesi açıklamalarda standart cezanın iki katına çıkarılması planlanıyor.

Süper Lig'de geride kalan haftalarda hakem kararları üzerinden yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

İNGİLTERE SİSTEMİ ÖRNEK ALINACAK

HT Spor'un haberine göre; TFF, kulüp ve yöneticilerin hakemler, MHK ve federasyon hakkında yaptığı açıklamalara yönelik yaptırımları yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni modelde para cezalarının sabit kalmaması ve aynı ihlalin tekrarlanması halinde yaptırımların katlanarak artırılması planlanıyor.

 

SADECE PARA CEZASI OLMAYACAK

Düzenlemenin yalnızca para cezalarıyla sınırlı kalmayacağı, kulüp yöneticileri hakkında daha ağır hak mahrumiyeti yaptırımlarının da uygulanmasının gündemde olduğu aktarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte "Cezasını öder, konuşurum" anlayışının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARA İKİ KAT CEZA

Hazırlanan modelde dikkat çeken başlıklardan biri de açıklamaların maçtan önce yapılması olacak. Habere göre hakemleri veya kurulları karşılaşma öncesinde baskı altına almaya yönelik açıklamalarda standart cezanın iki katının uygulanması planlanıyor.TFF'nin söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde resmileştirerek yürürlüğe koymasının beklendiği bildirildi. Bu aşamada düzenleme henüz resmi bir TFF kararı olarak açıklanmış değil.

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