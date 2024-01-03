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Spor TFF duyurdu: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
Spor

TFF duyurdu: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 19:56:00 -
TFF duyurdu: Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan'ın Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

MHK, devre arası klasman listesini açıkladı. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü.

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