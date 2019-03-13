TFF başkanlığı için mutabakat sağlandı! İşte o isim...

Yıldırım Demirören’in, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından istifa etmesinin ardından, bu makama kimin seçileceği konusunda ortaya çok iddia atıldı. Bu suni tartışmalar gündemi meşgul ederken, futbol ailesi 1 Haziran’da yapılacak seçimde koltuğa oturacak kişinin ismi üzerinde görüşmelerini yaptı ve ortak adayda anlaşma sağladı: Nihat Özdemir

Akşam gazetesinin haberine göre; Futbol ailesi ‘Birleştirci, bütünleştirici bir aday’ bulunması ve desteklenmesi konusunda uzun görüşmeler yaptı. Ve nihayetinde İş adamı Nihat Özdemir isminde mutabakat sağlandı.

Şimdilik resmi açıklama yok

Taban birlikleri ve kulüp temsilcileri de bu konuda İi adamı Nihat Özdemir’le buluşup, başkanlık konusunda böyle bir arzunun ortaya çıktığını iletti. Özdemir de tabandan gelen bu geniş mutabakata karşı duyarsız kalamadı. Yıllardır sporun içinde yönetici olarak yer alan, son olarak da Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkan vekilliği görevini yürüten Özdemir’in adaylığı da bu şekilde gayri resmi biçimde netleşti.1 Haziran’da yapılacak genel kurulda Özdemir’in karşısına başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Futbolun sorunlarını biliyor

Bazı kulüp yöneticilerine de bu konuda görüşlerini sorduk. İş adamı Özdemir’in başkanlığına soğuk bakan kimse yok. Yöneticiler, “Futbolun içinden geliyor. Futbol ailesini tanıyor. Federasyonda da üst düzey görev yaptı. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip. Futbol camiasının sorunlarına hakim ve çözüm üretme konusunda başarılı birisi. Eski yönetimin içinde bulunduğu için de projelerin devamı konusunda doğru isim olur. Uluslararası ilişkilerinin de son derece güçlü olması, Türk futbolu adına ileride büyük kazanç olacaktır” görüşünde.

5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

1973-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü'nde Master yapan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. Özdemir, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Başkanlığı’nı yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 17 yıl başkanvekilliği görevinde bulunan Nihat Özdemir bu görevinden 2011 yılında istifa etti.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın hissedarı olan Nihat Özdemir iki çocuk babasıdır.