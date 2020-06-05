TFF Başkanı Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist Dergisi'ne Instagram canlı yayında açıklamalarda bulundu ve yabancı sınırının önümüzdeki sezon değişmesini planladıklarını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonunda yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz acaba? 30'un üstünde çok sayıda oyuncu var. Kriter getirebilir miyiz? Kulüplerin altyapıdan daha fazla oyuncuya yer vermesine bakabiliriz. Bu konuda destek yapabilir miyiz? Bu çalışmaları bir komisyon yapıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaşacağız. Sezon başlamadan 2020-2021 için kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz."

Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz." cevabını verdi.