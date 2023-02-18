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Spor TFF Başkanı duyurmuştu, dünya yıldızları katılıyor! İşte böyle duyuruldu...
Spor

TFF Başkanı duyurmuştu, dünya yıldızları katılıyor! İşte böyle duyuruldu...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından TFF, profesyonel futbol müsabakalarını mart ayının başına kadar ertelemişti. Spor camiası yardım için kenetlenirken, federasyondan flaş bir hamle daha gelmişti. Türkiye Tek Yürek ortak bağış yayınının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da tüm spor kanallarının ortak yayın yapacağı Omuz Omuza Türkiye programının 1 Mart'ta canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'dan destek geldi...

Yeniakit Publisher
2023-02-18 14:17:00 - 2023-02-18 14:18:11
TFF Başkanı duyurmuştu, dünya yıldızları katılıyor! İşte böyle duyuruldu...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından TFF, profesyonel futbol müsabakalarını mart ayının başına kadar ertelemişti. Spor camiası yardım için kenetlenirken, federasyondan flaş bir hamle daha gelmişti. Türkiye Tek Yürek ortak bağış yayınının ardından Türkiye Futbol Federasyonu da tüm spor kanallarının ortak yayın yapacağı Omuz Omuza Türkiye programının 1 Mart'ta canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'dan destek geldi...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan ülkemizde yaşanan felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve 1 Mart tarihinde "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası düzenleneceğini duyurmuştu.

Spor camiası ve kulüpler; afet bölgesine yardım edebilmek için seferber olurken, federasyondan gelen bu hamleyle birlikte dünyanın dört bir yanından ilgi de gelmeye başladı.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar da 1 Mart'ta düzenlenecek olan kampanyaya katılacak. Üç futbolcunun da imzalı formaları açık artırma yoluyla satılacak ve elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Süper Lig'in tüm kulüplerinin yer almasının beklendiği kampanyada oldukça yüklü bir bağış toplanması hedefleniyor.

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın bu hareketi, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

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