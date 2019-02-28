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TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:28
TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:28
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