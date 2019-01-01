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TFF açıkladı! O tarihlerde müsabakalar yapılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre son zamanlarda artan şiddet olaylarından ötürü 4, 5 ve 6 Ocak'ta amatör müsabakaları oynatmama kararı aldı.

01 Ocak 2019 Salı 15:36
TFF açıkladı! O tarihlerde müsabakalar yapılmayacak

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde olaylar çıkmış ve 17 yaşındaki bir taraftar hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından TFF de bu haftaki tüm amatör müsabakaları oynatmama kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:36
  1. İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup
  2. Yıldırım Bosnaspor
  3. Küçükköyspor
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

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