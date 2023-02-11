TFF acı haberi duyurdu! Depremde o hakemler hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde iki il hakemi, bir bölgesel yardımcı hakem, iki aday hakem ve bir gözlemci olmak üzere toplamda 6 kişinin hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

İşte o açıklama

Çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerimizin ve gözlemcimizin ülkemizi yasa boğan Deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı Hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik.

Vefat eden hakemlerimize ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.