  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFF 3. Lig

TFF 3’üncü Lig 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:40:01 -
TFF 3. Lig

TFF 3’üncü Lig 1. Grup’ta mücadele eden 52 Orduspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Bostancı, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda tüm tesis çalışanları, teknik heyet, futbolcu ve yöneticilerinin Kovid-19 testlerinin temiz çıktığını açıkladı.


Bostancı yaptığı açıklamada, 52 Orduspor Kulübü olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Kovid-19 hastalığının bulaşıcılığını önlemek amacıyla koruyucu önlemlerin eksiksiz alındığını, gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve kişisel eğitimlerin verildiğini söyledi.


Bostancı, “11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcularımız ve teknik heyetimiz, 52 Orduspor FK tesislerinde yerleşerek çalışmalara başlamıştır. Bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bundan sonrada ‘Sağlık her şeyden önemlidir’ ilkesiyle devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı