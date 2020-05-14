TFF 3. Lig

TFF 3’üncü Lig 1. Grup’ta mücadele eden 52 Orduspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Bostancı, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda tüm tesis çalışanları, teknik heyet, futbolcu ve yöneticilerinin Kovid-19 testlerinin temiz çıktığını açıkladı.

Bostancı yaptığı açıklamada, 52 Orduspor Kulübü olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Kovid-19 hastalığının bulaşıcılığını önlemek amacıyla koruyucu önlemlerin eksiksiz alındığını, gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve kişisel eğitimlerin verildiğini söyledi.

Bostancı, “11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sağlık kontrolleri tamamlanan futbolcularımız ve teknik heyetimiz, 52 Orduspor FK tesislerinde yerleşerek çalışmalara başlamıştır. Bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza bundan sonrada ‘Sağlık her şeyden önemlidir’ ilkesiyle devam edeceğiz” dedi.