TFF 2. ve 3. Lig’de perde kapanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Ligde 2018-2019 sezonunun normal lig maratonu yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyon ve küme düşen takımların büyük bir bölümünün belirlendiği liglerde, son hafta müsabakaları 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. 2. Lig’de bir şampiyon ve küme düşecek iki takım daha bu hafta sonu yapılacak 34. hafta maçlarıyla ortaya çıkacak.

2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi. Fatih Karagümrük, Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Şanlıurfaspor’un Play-Off’a kalması kesinleşti. Darıca Gençlerbirliği ve Tokatspor’un 3. Lig’e düşmesinin kesinleştiği Kırmızı Grup’ta küme düşecek son takım bu hafta belli olacak. 2. Lig Beyaz Grup’ta ise Keçiörengücü’nün de şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyor. 73 puanla lider olan Keçiörengücü, küme düşmesi kesinleşen ve 15 puanı silinen Manisaspor ile kendi sahasında ligin son maçına çıkacak. 71 puana sahip olan lig ikincisi Kastamonuspor 1966 ise kendi sahasında Gümüşhanespor’u konuk edecek.

2. Lige çıkması kesinleşen takımlar

3. Lig 1. Grup’ta Hekimoğlu Trabzon’un şampiyon olarak 2. Lig’e çıkması kesinleşirken, Nazilli Belediyespor, Tire 1922, Nevşehir Belediyespor ve Ergene Velimeşespor Play-Off oynamaya hak kazandı. Körfezspor’un ardında küme düşecek son iki takım 4 Mayıs Cumartesi günü belli olacak.

Kırşehir Belediyespor’un şampiyon olup 2. Lig’e yükseldiği 3. Lig 2. Grup’ta Esenler Erokspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Kızılcabölükspor’dan sonra Play-Off’a kalacak son takım bu hafta Karşıyaka ve Altındağ Belediyespor’dan biri olacak. Bu grupta Bergama Belediyespor, Adıyaman 1954 ve Alibeyköyspor’un BAL’a düşmesi kesinleşmiş durumda.

3. Lig 3. Grup’ta Bayburt Özel İdarespor daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu grupta Karacabey Belediyespor, Kocaelispor, Yeni Çorumspor ve Serik Belediyespor Play-Off oynayacak. Bucaspor’un ardında küme düşmenin üzüntüsünü yaşayacak son iki takım bu hafta yapılacak 34.hafta maçlarıyla belli olacak.

Play Off müsabakaları var

2. Lig ve 3. Lig’de normal sezonun ardında bu kez Play-Off heyecanı başlayacak. 2. Lig’de Beyaz ve Kırmızı Grup’ta çeyrek final ve yarı final grup içi yapılacak, yarı final aşamasından sonra Beyaz ve Kırmızı Grup birincisi olacak iki takım TFF’nin belirleyeceği tarafsız sahada final maçında karşılaşacak, 1. Lig’e çıkacak son takım belli olacak. Çeyrek ve yarı finaller, her takımın sahasında bir maç olmak üzere çift ayaklı,final ise tak maç üzerinden oynanacak.

3. Lig’de Play-Off’lar 3 grupta da grup içi yapılacak. Yarı final aşaması her takımın sahasında bir maç olmak üzere iki ayaklı olacak. Final maçları, tek maç üzerinden tarafsız sahalarda yapılacak. Final maçlarını kazanacak 3 takım 2. Lig’e yükselme hakkı kazanacak.