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TFF 2. Lig’in fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu TFF 2.

30 Temmuz 2019 Salı 12:24
TFF 2. Lig’in fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu TFF 2. Lig fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.


2019-2020 sezonu öncesi TFF 2. Lig fikstürü belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan çekime TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çekim öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Çok heyecanlı ve önemli bir sezona adım atacağız. Tabii her sezon öncesi sizler çok gayret gösteriyor, çok önemli mücadeleler veriyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz değerli başkanlar ve yöneticilerin sezon başındaki hazırlıkları en heyecanlı dönemlerdir. Biz de kulüplerde görev yaptığımız dönemlerde bunu yaşadık. Açıkçası futbolun içinden gelen birisi olarak bu işe verilen emeği önemsiyorum. Bu emeklerin karşılığını da sizlerin almasını temenni ediyorum. 2. Lig’de çok köklü ilçe ve şehir kulüplerimiz var. Sezon içerisinde önemli mücadeleler yaparak, Fair-Play çerçevesinde, yarışmacı, temiz, ülke futbolumuza katkı sağlayan değerli bir lig olmasını önemsiyoruz. Yeni sezonun tüm ülke takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.



İşte TFF 2. Lig’in ilk hafta mücadeleleri:


Beyaz Grup


Kırklarelispor - İnegölspor


Manisa BŞB - Zonguldak Kömürspor


Afjet Afyonspor - Hacettepespor


Amed SF - Sancaktepe


Tarsus İY - Hekimoğlu Trabzon


BAK Spor - Şanlıurfaspor


Pendikspor - Sarıyer


Gümüşhanespor - Samsunspor


Yeni Çorumspor - 1922 Konyaspor



Kırmızı Grup


Bayburt Özel İdare - B.Elazığspor


Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor


Van BŞB - Bandırma Baltok


Kastamonu 1966 - Tuzlaspor


Etimesgut BLD - Niğde Anadolu


Sivas BLD - Kardemir Karabükspor


Ankara Demirspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor


U.Uşakspor - Kahramanmaraşspor


Sakaryaspor - Ergene Velimeşe Spor

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:24
  1. doğa

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