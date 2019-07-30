TFF 2. Lig’in fikstür çekimi yapıldı
2019-2020 sezonu TFF 2.30 Temmuz 2019 Salı 12:24
2019-2020 sezonu TFF 2. Lig fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.
2019-2020 sezonu öncesi TFF 2. Lig fikstürü belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan çekime TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çekim öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Çok heyecanlı ve önemli bir sezona adım atacağız. Tabii her sezon öncesi sizler çok gayret gösteriyor, çok önemli mücadeleler veriyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz değerli başkanlar ve yöneticilerin sezon başındaki hazırlıkları en heyecanlı dönemlerdir. Biz de kulüplerde görev yaptığımız dönemlerde bunu yaşadık. Açıkçası futbolun içinden gelen birisi olarak bu işe verilen emeği önemsiyorum. Bu emeklerin karşılığını da sizlerin almasını temenni ediyorum. 2. Lig’de çok köklü ilçe ve şehir kulüplerimiz var. Sezon içerisinde önemli mücadeleler yaparak, Fair-Play çerçevesinde, yarışmacı, temiz, ülke futbolumuza katkı sağlayan değerli bir lig olmasını önemsiyoruz. Yeni sezonun tüm ülke takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.
İşte TFF 2. Lig’in ilk hafta mücadeleleri:
Beyaz Grup
Kırklarelispor - İnegölspor
Manisa BŞB - Zonguldak Kömürspor
Afjet Afyonspor - Hacettepespor
Amed SF - Sancaktepe
Tarsus İY - Hekimoğlu Trabzon
BAK Spor - Şanlıurfaspor
Pendikspor - Sarıyer
Gümüşhanespor - Samsunspor
Yeni Çorumspor - 1922 Konyaspor
Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare - B.Elazığspor
Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor
Van BŞB - Bandırma Baltok
Kastamonu 1966 - Tuzlaspor
Etimesgut BLD - Niğde Anadolu
Sivas BLD - Kardemir Karabükspor
Ankara Demirspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
U.Uşakspor - Kahramanmaraşspor
Sakaryaspor - Ergene Velimeşe Spor
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