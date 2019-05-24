TFF 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor’u 2-1 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.

Eryaman Stadı’nda rakibi Esenler Erokspor’u yenen kırmızı-siyahlı ekip maç sonunda kupasını TFF Başkan Vekili İbrahim Usta’nın elinden aldı. Van Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular kupa ile tur atarak Ankara’ya gelen binlerce taraftar ile birlikte TFF 2. Lig’e çıkmayı doyasıya kutladı.

Kutlama öncesinde ise Van Büyükşehir Belediyespor yöneticisi Mehmet Biçer, sevinç sırasında dili boğazına kaçınca saha içerisinde yapılan müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.