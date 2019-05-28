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TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

28 Mayıs 2019 Salı 23:37
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:37
  1. Fatih Karagümrük
  2. Futbol
  3. Sakaryaspor
  4. TFF 2. Lig

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