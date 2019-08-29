TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor - Üçüncü haftanın açılış maçında Osmanlıspor, yarın Adanaspor'u konuk edecek



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı, yarın yapılacak Osmanlıspor-Adanaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde 3. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı) 31 Ağustos Cumartesi: 17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir) 21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk) 21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar) 1 Eylül Pazar: 19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk) 19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni) 21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)



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