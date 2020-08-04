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Spor

TFF 1. Lig ekibinin genç yıldızı Fransa devine gidiyor

Gençleri futbolcuları yetiştirmesiyle bilinen Altay kulübü bir oyuncusunuda Fransa’ya gönderiyor. Genç savunmacı Fransız ekibine imza atmak üzere Fransa’ya gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:27:00 -
TFF 1. Lig ekibinin genç yıldızı Fransa devine gidiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın genç defans oyuncusu Cenk Özkaçar, Fransa'ya gitti. Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Fransa'nın önemli takımlarından Olympique Lyon'la 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, Fransa'ya uçtu. İzmir ekibinin, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın bonservisi için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.

Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı.

Türk futboluna birçok futbolcuyu kazandıran Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek.

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