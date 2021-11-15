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Teknoloji TF-2000 projesinde bomba gelişme! Sona gelindi
Teknoloji

TF-2000 projesinde bomba gelişme! Sona gelindi

"TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" (HSHM) projesinin tasarım faaliyetlerinde artık sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:11:00 -
TF-2000 projesinde bomba gelişme! Sona gelindi

 

Ankara’da 10’uncusu düzenlenen Deniz Sistemleri Semineri kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanı Tuğamiral Ramis Akın, TF-2000 Hava Savunma Muhribi programında tasarım faaliyetlerinin tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını açıkladı.

AKIN tarafından yapılan açıklamada TF-2000 muhribinin TCG ANADOLU LHD gemisi için çok önemli bir etken olduğu kaydedildi. TF-2000 muhribinin tasarım faaliyetlerinin sona ermesinin ardından detaylı tasarım sürecine geçileceğini kaydeden Akın, bu süreçten sonra ise ilk prototip geminin inşasına başlanacağını açıkladı.

"Dünyada farklı bir lige çıktık"

Türk Donanmasının hem insanlı hem de insansız araçlara kavuştuğunu vurgulayan Akın, Türk Donanmasının bu alanda dünyada farklı bir lige çıktığını da belirtti.

Roketsan tarafından geliştirilen AKYA Ağır Torpidonun geliştirme ve test faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Akın, programın tamamlanmasının ardından AKYA’nın Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki tüm denizaltılardan atılabileceğini kaydetti ve AKYA projesinde sonun çok yakın olduğunu vurguladı.

SavunmaSanayiST

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