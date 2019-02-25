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Tezgahlarda soğuk hava bereketi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde soğuk havanın bereketini Fatsalı balıkçılar yaşıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:59
Tezgahlarda soğuk hava bereketi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde soğuk havanın bereketini Fatsalı balıkçılar yaşıyor.


Soğuk hava nedeniyle denizden bol çıkan balıkları tezgahlarında satan balıkçılar, işlerindeki hareketlilikten çok memnun olduklarını ifade ettiler. Tezgâhlarda en çok mezgit ve istavrit sattıklarını belirten Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, “Soğuk hava ile bereket yaşamaya başladık. Tezgâhlarımızda balıkları hem ucuz satıyor hem de bol çeşit bulunduruyoruz. Vatandaşlarımız ucuz balık almanın mutluluğunu yaşıyor. Balık fiyatları günlük olarak değişiyor. Mezgit ile istavrit balığına talep çok çünkü tezgâhtaki en ucuz balık bu çeşitler olduğu için. Soğuk hava oldukça denizden balık çok çıkıyor ve ister istemez fiyatlara yansıyor. Tezgahlarda balık fiyatları ise mezgit 20, istavrit 15, somon 25, çinekop 25, barbun 30, levrek 30, çupra 30 TL” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:59
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