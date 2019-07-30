Tezgahlarda fırtına estiren üzüm sağlık için faydalı mıdır?

Yeşil ve kırmızı üzüm tezgahlardaki yerini aldı. Sıcacık yaz günlerinde ferah bir atıştırmalık olan üzüm, kaynatılarak da kış için pekmez haline getiriliyor. Peki, bu lezzetli meyve sağlık için faydalı mı?

C vitamini deposu

Üzüm C ve K vitamini yönünden son derece zengin bir kaynaktır. Üzüm ayrıca lif, protein, bakır ve potasyum açısından da zengindir.

Tansiyonu düşürür

Yapılan araştırmalar üzümün yüksek tansiyonu düşürdüğünü kanıtlamıştır.

Antioksidan yönünden zengin

Antioksidan yönünden zengin olan üzüm yıllara meydana okumanızı sağlar.

Kolesterolü düşürür

Ölçülü ve düzenli tüketiminde üzüm kolesterolü düşürmeye yardım eder.

Anti-kanser ürünü

Yapılan çalışmalar üzümün birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Kalp dostu

Kötü kolesterolü düşüren üzüm ölçülü tüketiminde kalp krizi riskini de bir hayli azaltır.

Diyabeti önler

Şeker oranı yüksek olmasına rağmen üzümün glisemik indeksi düşüktür. Bu nedenle ölçülü tüketildiğinde üzüm diyabete karşı koruyucu özellik gösterir.

Hafızayı güçlendirir

Üzüm beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Ölçülü ve düzenli tüketildiğinde üzüm hafızayı güçlendirir. Yapılan bilimsel çalışmalar üzümün Alzheimer riskini azalttığını gözler önüne sermiştir.

Güçlü kemikler

K vitamini yönünden zengin olan üzüm kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle çocuklarınızın beslenmesinde üzüme yer vermeniz son derece önemlidir.

Bağırsakları düzenler

İçerdiği lif nedeniyle üzüm, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.