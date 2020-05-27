Tezcan'dan 27 Mayıs tepkisi: Kemalist terör örgütü ile tanışın

Merhum Adnan Menderes'in idam edilmesinin üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesi gibi bir utancı neredeyse bayram olarak kutlayanlara dikkat çeken yazar Fatih Tezcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atatürkçü Teröristler’in Cumhuriyet’e ve Demokrasiye düşmanlıklarını, katledilen bir Başbakana yani Millet’in iradesine dair insanlık suçu içeren hakaret ve saldırılarını canlı görmek ister misiniz? Twit aramaya ‘27 Mayıs Devrimi’ yazın ve Kemalist Terör Örgütü ile tanışın." açıklamasında bulundu.