14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşlı bir teyzenin sandık başında yaşadığı olay pes dedirtti. Teyze, seçimde oy kullanırken kendisine müdahale edildiğini kabine başkasının girdiğini söyledi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cansın Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu sadece 1 sandıktaki 1 tane teyzemizin yaşadığı olay, İnsanları aptal yerine koymak! Oyunu çalmak! İşine gelince yardım edip, gelmeyince yardım etmemek! Hayalleri çalmak! Ve dahası… 1 oy ve o oyun önemi Ve sandıklar… SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM!" notunu düştü.