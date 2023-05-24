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Gündem Teyzenin sandık başında yaşadığı olay pes dedirtti
Gündem

Teyzenin sandık başında yaşadığı olay pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-05-24 03:53:00 -

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde meydana gelen bir olay sandıkların ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşlı bir teyzenin sandık başında yaşadığı olay pes dedirtti. Teyze, seçimde oy kullanırken kendisine müdahale edildiğini kabine başkasının girdiğini söyledi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cansın Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bu sadece 1 sandıktaki 1 tane teyzemizin yaşadığı olay, İnsanları aptal yerine koymak! Oyunu çalmak! İşine gelince yardım edip, gelmeyince yardım etmemek! Hayalleri çalmak! Ve dahası… 1 oy ve o oyun önemi Ve sandıklar… SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM!" notunu düştü.

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