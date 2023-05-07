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Siyaset Teyit.org bile doğruladı! Maltepe fiyaskosunun ardından Muharrem İnce'nin mitinginden fotoğraf kullandılar
Siyaset

Teyit.org bile doğruladı! Maltepe fiyaskosunun ardından Muharrem İnce'nin mitinginden fotoğraf kullandılar

Yeniakit Publisher
2023-05-07 12:13:00 -
Teyit.org bile doğruladı! Maltepe fiyaskosunun ardından Muharrem İnce'nin mitinginden fotoğraf kullandılar

Teyit.org, İstanbul Maltepe'deki miting alanını dolduramayan CHP'lilerin 2018 yılında Muharrem İnce tarafından düzenlenen mitingin fotoğraflarını kullandığını doğruladı.

Millet İttifakı, dün düzenlediği Maltepe mitinginde alanı dolduramayarak büyük fiyasko yaşadı.

Maltepe şoku yaşayan CHP'lilerin bazıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine ait fotoğrafları paylaşırken, büyük çoğunluğu ise 2018 seçiminde aday olan Muharrem İnce'nin Maltepe mitingine ait görüntüleri paylaştı.

CHP'ye yakın Teyit.org bile doğruladı

Teyit.org adlı site, CHP'lilerin kullandığı fotoğrafların Muharrem İnce'nin 2018 yılında düzenlediği mitinge ait olduğunu doğruladı.

Teyit.org'un sitesinde şu ifadeler yer aldı:

Fotoğraf güncel değil, 2018 yılından.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İddiada kullanılan fotoğrafı tersine görsel arama yöntemiyle araştırdığımızda çeşitli haberlere ulaşıyoruz. Haberlerde, fotoğrafın 23 Haziran 2018’de CHP’nin o zamanki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Maltepe mitingi sırasında çekildiği aktarılıyor.

Fotoğrafa, CHP’nin resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılıyor. Buradan da fotoğrafın 2018 yılında Muharrem İnce’nin İstanbul Maltepe mitingi sırasında çekildiği doğrulanabiliyor.

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