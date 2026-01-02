TEVZİ NE DEMEK? TDK'YA GÖRE TEVZİ ETMEK ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli "Vez" kökünden türeyen tevzi kelimesi, Türkçede sıklıkla karşılaşılan ancak anlamı tam olarak bilinmeyen sözcükler arasında yer alır. Tevzi ne demek TDK anlamı incelendiğinde, kelimenin temel olarak "dağıtma, paylaştırma" veya "bir şeyi ait olduğu yere gönderme" anlamlarına geldiği görülmektedir. Eski dilde resmi yazışmalarda veya hukuki metinlerde rastlanan bu kelime, günlük dilde yerini daha yaygın kelimelere bırakmıştır.

Tevzi kelimesinin fiil hali olan "tevzi etmek" kalıbı ise daha spesifik anlamlar taşır. Vez kökünün iletmek ve vermek anlamlarını barındırmasından dolayı, tevzi etmek fiilinin ilk anlamı "bir şeyi sahibine geri vermek veya ulaştırmak" olarak tanımlanır. Bu kullanım, özellikle bir evrakın, bir ürünün veya bir hakkın asıl alıcısına teslim edilmesini ifade eder.

Tevzi Kelimesinin Tarihsel Kullanımı

"Tevzi" kavramı, Osmanlı Devleti döneminde özellikle mali ve idari alanda aktif olarak kullanılmıştır. Bu dönemde eyaletlerden toplanan vergilerin kayıt altına alındığı, kimden ne kadar vergi alındığını ve bu vergilerin nereye dağıtıldığını gösteren resmi defterlere "tevzi defteri" adı verilirdi. Bu tarihi kullanım, kelimenin sadece dağıtmak değil, aynı zamanda kayıt altına alarak usulüne uygun paylaştırmak anlamına da geldiğini gösterir.

Günümüzde ise tevzi kelimesi daha çok resmi kurumların işleyişinde veya hukuk dilinde karşımıza çıkar. Örneğin, bir mahkemede "evrakın ilgili birimlere tevzi edilmesi" ifadesi, evrakın incelenmek ve işlenmek üzere ilgili mercilere dağıtılması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, "Tevzi etmek" fiili, dağıtma işinin düzenli ve resmi bir şekilde yapıldığını vurgular.

Örnek Cümle: "Toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde tevzi edilmesi için komisyon kuruldu."