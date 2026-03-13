Fatih Karagümrük - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fatih Karagümrük 1 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
23' Fenerbahçe yarı sahasında kafa topuna çıkan Lichnovsky ile Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Sağlık görevlileri oyuna girdi.
18' Fatih Karagümrük, bulduğu golün ardından rakip kaleye yüklenmeye devam ediyor.
15' Ev sahibi ekibin kazandığı kornerde top savunmadan sekti. Bir an boşta kalan Bartuğ Elmaz, gelişine sert bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.
15' GOL! Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
9' Fenerbahçe'de Fred, uzaklardan kaleyi yokladı. Top çerçeveyi bulmadı.
8' Fatih Karagümrük 'de Bartuğ Elmaz, savunmada Guendouzi'den seken topa gelişine vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.
1' Maçta il düdük çaldı.
11'LER
Karagümrük: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail Fred, Kerem, Cherif.