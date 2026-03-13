Sözcü'nün algısı çöktü! Aydın Büyükşehir yalanı belgeleriyle çürüttü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet” ve “irtikâp” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası Belediyesi İmar Müdürü Ahmet Taşkın, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş’in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının ardından bazı CHP’liler Kuşadası Belediyesi önünde toplanarak açıklama yapmak istedi.

Bu sırada olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerinin, kalabalığın basın açıklamasını engellediği yönünde CHP’ye yakın medya organlarında iddialar ortaya atıldı. Sözcü gazetesi de haberi “CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun bağlı olduğu büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri kalabalığı engelledi” şeklinde servis ederek kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştı.

İNTİHAR İHBARINA GİDEN EKİPLERİ PROVAKE ETTİLER

Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan resmi basın duyurusunda bu iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı. Belediyenin açıklamasında, 112 İhbar Merkezi’ne saat 12.53’te bir intihar vakası ihbarı geldiği ve 09 L 5029 ile 09 H 3935 plakalı itfaiye araçlarının bu ihbar üzerine acil olarak olay yerine intikal etmek üzere hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, araçların çıkış yaptığı sırada bölgede toplanan bazı kişilerin itfaiye araçlarının hareketini engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu, buna rağmen ekiplerin görevlerini yerine getirerek vakaya müdahale edebildiği ifade edildi.

Belediye duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“112 ihbar merkezine 12.53’te gelen intihar vakası üzerine itfaiye araçlarımız olay yerine intikal etmek üzere harekete geçmiştir. Bu esnada toplanan gruptan araçların hareketini engellemek üzere bazı girişimlerde bulunulmuştur. Engellemelere rağmen araçlarımız çıkış yapmış ve vakaya müdahale edebilmiştir. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen haberlere karşı her türlü yasal hakkımız saklıdır.”

Böylece CHP ve CHP’ye yakın medya tarafından servis edilen “itfaiye basın açıklamasını engelledi” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarken, Sözcü gazetesinin yaptığı haberin bir kez daha algı operasyonu olduğu gözler önüne serildi. Belediye yetkilileri, kamuoyunu yanıltan yayınlara karşı hukuki sürecin başlatılabileceğini de duyurdu.