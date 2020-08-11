Tevfik Özlü'den koronavirüs uyarısı: Endişe verici

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyeleri arasında bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Global'de canlı yayına katılan Özlü, belli bir yerde kontrolün sağlanamadığını söyledi.

"Bunun ikinci dalgası olacak" Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

"Biraz tedirginlik verici. Bayram sonrası artışlar olacak demiştik, bunları görüyoruz. İlk dalga dediğimiz, bayrama gidenler, büyükşehirlerden küçük şehirlere virüsü bulaştırdılar, onlar geri döndüklerinde, onların bulaştırdığı kişilerden hastalar ortaya çıkacak. İkinci dalga dediğim de, 200 bin kişilik kasabalarda 1-2 milyon insan bulaş zinciri oluşturdu. Onlar da virüsü kendi çevrelerine yayacaklar, bulaşlar olacak. Endişe verici, böyle olmasını istemiyoruz ama maalesef bir yerde bu kontrolü tam sağlayamadık. Bazı yurttaşlar risk yok gibi dikkat etmeden bu süreci yaşıyorlar. Bunun ikinci dalgası olacak, daha da yükseğini (vaka sayıları) göreceğiz diye düşünüyorum."

Okullardaki riske dikkat çekti

Okullarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özlü, "Okullardaki risk diğer risklere benzemez" dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, açıklamasının devamını şöyle sürdürdü:

"Eskisi gibi olsun demek de mümkün değil. Okullardaki risk diğer risklere benzemez. Düğünlerdeki bir araya gelmeler birkaç saatlik ama 26 milyon kişi günde 4-5 saat, haftanın 5 günü yıl boyu bir araya gelecekler. Risk çok büyük ama yönetilemeyeceği anlamına gelmez. Milli Eğitim Bakanlığı tabii ki bir karar verecek. Çocuklar okula gitmediği zaman yine risk var. Parka bahçelere, sokağa, marketlere, kafelere çıktığı zaman da bulaşma riskini taşıyorlar. Okula gitmeyince bütün riskler ortadan kalkmayacak, bunu da göz önüne almak gerekiyor."