Tevfik Göksu'dan kentsel dönüşüm müjdesi! '2 yıl geri ödemesiz 1 milyon TL'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden çıkarılması gereken derslerin olduğunu belirterek, "Bugüne kadar kentsel dönüşüme hayır diyenler, her kentsel dönüşüm projesi için mahkeme kapısında yatanlar, çıkacak bu aziz milletten bir özür dileyecek. Başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren bütün bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes büyük emek sarf etti. Herkes büyük gayret gösterdi. Bu yaraları en hızlı şekilde saracağız inşallah" dedi.

İstanbulluya dönüşüm müjdesi!

İstanbullulara müjde veren Başkan Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon TL olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye ve Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.