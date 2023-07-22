Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: İstanbullulara başarısızlığının hesabını vermeden kaçmak istiyor
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara başarısızlığının hesabını vermeden kaçmak istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası yenilgilerine bir yenisini daha ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran partililer olmuştu.
Başarısızlıkla sonuçlanan seçim sürecinin ardından Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na değişim konusunda net bir mesaj verdi ve 'iktidar için değişim' temalı bir internet sitesi kurdu.
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirme planları internete düştü
Bu gelişmeler yaşanırken sosyal medyada yayılan bir video bomba etkisi yarattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görüldü.