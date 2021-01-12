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Gündem Tevfik Göksu'dan CHPlileri çılgına çeviren konuşma
Gündem

Tevfik Göksu'dan CHPlileri çılgına çeviren konuşma

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki tarihi konuşması CHP'li üyeleri çılgına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:08:00 -

2021 yılının ilk İBB Meclisi oturumu Yenikapı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Yeni yılın ilk oturumunda AK Parti Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun yaptığı konuşmaya CHP'li belediye meclis üyeleri tepki gösterdi.

"Ezan sesinden neden rahatsız oluyorsunuz"

Göksu, İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe ezan okunması ile ilgili tartışmaya değindi ve "CHP zihniyetinin yine hortladığını" söyledi. Göksu, "Ezan sesi, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiyye yapmayın" dedi.

CHP'li üyeler oturumu terk etti

CHP'li belediye meclis üyeleri de, Tevfik Göksu'nun bu sözleri üzerine kürsüye yürüdü. Toplantıyı sabote eden CHP'li belediye meclis üyeleri, Göksu'nun açıklamalarının ardından oturumu konuşma sona erene kadar terk etti.

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