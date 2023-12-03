Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun maskesini düşürdü! İBB borç batağında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk'te canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un borç sayısını açıklayan Göksu, İBB'nin borç batağında olduğunu kaydetti.

'İBB'NİN BORCU 1 MİLYAR EURO'

Göksu, "İBB’nin döviz bazındaki borcu 1 milyar Euro artarken, ayrıca TL bazındaki borcu ise 99 milyar TL arttı. Ekrem İmamoğlu göreve gelirken tasarruf yapacağız demişti. 100 yılda yapılmayan borcu 5 yılda yaptı." dedi.

'İBB'YE SON 3 AYDA 8 BİN 643 KİŞİ ALINDI'

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İstanbul'un hizmetinde kullanılmadığına göre bu paralar acaba CHP'nin dizaynında mı kullanıldı? Son 3 ayda İBB'ye kaç kişi alınmıştır diye merak ettim. Son 3 ayda alınan personel sayısı 8 bin 643 kişi. İstanbul’un kaynakları CHP’yi dizayn etmeye, delegelere harcanıyor.

'1258 ARACIN KAYDI BULUNAMADI'

İmamoğlu'nun "Projesi Ulaştırma bakanlığında bekliyor" denilen İstanbul Hızray projesi için de konuşan Göksu, Sayıştay raporuna göre İBB’ye ait 1258 aracın kaydı bulunamadı. Araçların kimlere tahsis edildiği bilinemiyor. Hızray projesi için bakanlıktan aldığım bilgi proje için bakanlığa sadece sunum yapıldığı. Cumhuriyet Halk partisini dizayn eden Ekrem İmamoğlu Cumhuriyetin 100.yılı için İstanbul'a bir eser de mi yapamazdı?

'BÜYÜKŞEHİR BÜTÇESİNİN EN BÜYÜK DİLİMİNİ DEPREM KONUSUNA AYIRMASI LAZIM'

Aziz İstanbullulara söylüyorum. Bütün belediyeler Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni sunması gerekiyor. İBB'nin en son sunduğu belge 2019'da. Allah aşkına bunu bile sunmayan bir yönetim nasıl bu şehrin dönüşümüyle ilgili ne bekleyebiliriz. Bu şehrin temel bir tehdit alanıdır deprem. O zaman bizim yapmamız gereken şu 5 temel şeye odaklanmalıyız; Bir, siyasi akıl. Bu konuyu siyaset üstü tutmalıyız. İki, devlet aklı. Büyükşehir şu anda bütçesinin en büyük dilimini buraya ayırması lazım.

'İBB BAŞKANI MECLİSTEN KÜFRETTİ'

25 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmişsiniz. 25 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmişsiniz ve karşınızda öyle bir tipoloji var ki sanki mazbata olmuş yarın hükümetle gidiyor. Liderinize, partinize ağıza gelmeyecek laflar edecekler. Biz de şunu mu yapacaktık, "Sağ yanağımıza vurun, sol yanağımızı uzatalım." Biz o mecliste hiçbir zaman küfretmedik. Ama o meclisten İBB Başkanı küfretti. Biz sadece şunu yaptık karşımızda gerçekten her şeyi kurgu üzerine yapan bir anlayış vardı. İstanbul'un, AK Parti'nin hukukunu korumaya çalıştık. Bizim söylediğimiz şey sadece hakikate bağlı kalmak. Hep verilerle konuştuk. Hiç kişiselleştirmedik olayı. Bizim sesimiz sadece gür çıktı.

'AK PARTİ'NİN YEREL SEÇİM KAMPYANLARI HAZIR'

AK Parti'nin Genel Merkez'deki seçim konsepti hem de İstanbul içim seçim kampanyaları hazırlandı. AK Parti bir seçim bittiğinde öbür seçime hemen hazırlanan bir siyasi partidir. AK Parti kazandığı zaman 'Oh be kazandım' demez. Bu açıdan AK Parti mutfağı itibariyle şu anda yerel seçimde kampanyanın dili ne olmalı gibi ayrıntıları belirledi. Hazırlıklarda bir sorun olduğunu düşünmüyorum.

TOPLU TAŞIMA REZALETLERİ

İBB Başkanında dehşet bir kibir var. Bunu üzülerek belirtiyorum. 'Bir elinde güneş bir elinde ay' sözünü kullanmak bile nasıl bir farklı kibirin içinde olduğunu görüyoruz. Hiçbir AK Parti mensubu için mevcut İBB başkanı örnek alınacak birisi değil. İstanbul'un bütün araştırma kültürünü en iyi bilenlerden bir tanesiyim. İBB'de memnuniyet hiç yüzde 60-65'lerin altına düşmezdi. Şu anda yüzde 30-35 seviyelerinde geziyor. Anketlerde İmamoğlu'na yeniden oy verir misiniz diye sorulduğunda yüzdeler 30'a düşmüş durumda. Bana hangi İstanbullu 'İstanbul'da toplu taşıma sisteminde şu meselede iyi oldu' diyebilir? 5 yılda toplu taşımada artık rahat oldu diyebiliyorlar mı? Toplu taşımayla ilgili dünden bugüne daha iyi oldu diyebileceğimiz bir konu var mı?

'İBB'NİN METROLARDA YILLIK İLERLEMESİ 900 METRE'

'Mecliste en fazla metro yapan başkanım' dedi. 47,3 kilometre metro yaptım dedi. 2023 yılında yapımına başlanacak raylı sistem uzunluğu sıfır. Peki 2023 yılında devam eden raylı sistem uzunluğu ise 14,7 kilometre diyor. Bunun da 13,6 kilometresi de bakanlık tarafından yapıldı. Biz 29 kilometre metroyu bitmiş olarak teslim ettik. üzerine 13,6 koyduğumuzda geriye yüzde 5'lik kısım kalıyor. İBB'nin metrolarda yıllık ilerlemesi 900 metre.

Sefaköy-Beylikdüzü metrosu niçin başlamıyor? Bakanlıktan onay bekliyor diyorlar. Bu bakanlıktan onay aldı. Neyi bekliyor? Hazine garantili olmayan borçlanmak için bekliyor. Borç stokunu anlattım.

'İSTANBUL ŞU AN KENTİNİ DEĞİL, KENDİNİ DÜŞÜNEN BİR ZİHNİYETLE YÖNETİLİYOR'

Bizim dönemimizde 2 bin 505 otobüs almışız. 5 yılın toplamında 250 araç alınmış. İstanbul'u yöneten kişinin amacı İstanbul üzerinden siyasi kariyer hesapları içinde. Buradan CHP Genel Başkanlığına atlamak istiyor. İstanbul'un kentsel dönüşüm, deprem sorunları çözmek için değil. İstanbul'a arkasına dönenlere İstanbul'da arkasını döner. Şu an kentini değil, kendini düşünen bir zihniyetle yönetiliyor.

Bu son 5 yıl İstanbul için Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söylüyorum 'Fetret Dönemi'ni yaşamıştır. İBB Başkanı şu an sadece kibriyle yüz yıllık CHP'yi dizayn ettim diyor.

İstanbul bu 5 yıllık dönem içerisinde marka değeri zedelenmiş, riskler azalmak yerine daha da büyümüştür. 31 Mart yerel seçimleri bir fırsata çevrilmeli. İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tüneli gibi yeni projeleri kazandırmak için AK Parti'ye yeniden kapıları açmalıdır.