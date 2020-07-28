Tevfik Göksu canlı yayında İmamoğlu’nu bombaladı

24 TV'de Ersoy Dede'nin konuğu olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 yıllık karnesini çıkardı. "Hani şeffaf olacaktınız?" sorusunu soran Göksu, "255 ihaleden sadece 5'ini canlı yayınlayabildiler. İBB'nin yönetiminde büyük bir samimiyet sorunu var" dedi.

Göksu, "Göreve gelince 1 kişiyi bile ekmeğinden etmeyeceğiz dediniz. Sözünüzü tutmayıp 11 bin 706 işçiyi ekmeğinden ettiniz" dedi. İBB'nin 1 yılda 20 bin değil 1 tane dahi konut yenilemediğini belirten Göksu, "Bizim yaptığımız, bitirdiğimiz konutlara insanları taşımayı bile beceremiyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Göksu'nun konuşmasından satır başları;

"30 kilometre vadetti, yapılan sıfır"

2020 yılında bakın kaç kilometre değil kaç metre metro yaptı? 30 kilometre metro vadetti, yapılan sıfır.

"İstanbul'u felakete götürüyor"

İBB'nin 1 yılda 20 bin değil 1 tane dahi konut yenilediğini görmedim. Bizim yaptığımız, bitirdiğimiz konutlara insanları taşımayı bile beceremiyorlar. İstanbul'u deprem anlamında felakete götürüyor.

"İski'nin sistemi çöktü"

Suya %40 indirim yapacağız dedi. Hadi yapalım dedik. Ne oldu İSKİ'nin sistemi çöktü. Bugüne kadar hiç borçlanma getirmeyen İSKİ, her genel kurulda borçlanma getirdi.

"Haliç'te ne yaptın?"

Çevrecilerin Haliç'te ne yaptın? diye sorması lazım. Temel atmama töreni yaptı. İlk duyduğumda sosyal medya şakası sandım.