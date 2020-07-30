Tevfik Göksu Akit TV canlı yayınında tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun 1 yıllık rezil karnesi

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Akit TV'ye konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 1 yıllık karnesini açıkladı. İmamoğlu'nun verdiği vaatleri hatırlatan Göksu gelinen son noktayı ise detayları ile anlattı.

Hak ve hukukun korunması anlamında İstanbul halkının kendilerine bir görev verdiğini söyleyen Göksu, kentin menfaatleri için çalıştıklarını dile getirdi. İstanbul'un sorunlarına değinen Göksu, İmamoğlu'nun yaptığı her işi eline yüzüne bulaştırdığını ve beceriksiz bir yönetim sergilediğini ifade etti.

Florya'daki çevre katliamı

Geçtiğimiz günlerde İBB'ye bağlı ekipler Florya sahilinde ağaç katliamı yapmıştı. İBB'den yapılan açıklamada ağaçların yüklenici firmalar tarafından kesildiği iddia edilerek İBB'nin olayla bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek yüklenici firmaya gerekli cezanın kesileceği ifade edilmişti.

İBB'nin ağaç katliamına değinen Göksu, ağaçları kesenlerin belediye çalışanları olduğunu belirterek yapılan açıklamanın tatmin edici ve mantıklı olmadığını söyledi.

Gezi Kalkışması

Gezi Kalkışması sırasında çevreci geçinip Türkiye'nin geleceğine kastedenlerin İstanbul'daki çevre katliamına sessiz kaldıklarını belirten Göksu, "Bu ülkeye dair iyi niyet beslemedikleri, ikiyüzlü oldukları, onların dertlerinin ne ağaç ne çevre ne yeşil olmadığını bütün insanlık gördü. Hani nerede ağaç yeşil diye bağıranlar ne oldu renk körü mü oldunuz? Duymadınız mı işitmediniz mi?" diye konuştu.

İBB'nin işçi kıyımı

Seçildiği günden bu yana vatandaşa hizmet etmek yerine şov ve reklam peşinde koşan Ekrem İmamoğlu'nun iş yapma niyetinde ve becerisinde olmadığını söyleyen Göksu, İBB tarafından 11 bin 706 kişinin ekmeğinden edildiğini kaydetti.

Göksu, "Hani bir kişi gitmeyecekti. Hani bir kişinin bile ekmeğiyle oynanmayacaktı. Samimiyet bunun neresinde?" diye konuştu.

Göksu ayrıca İmamoğlu'nun bir yandan işçi kıyımı yaparken diğer yandan İBB'ye 18 binden fazla CHP yandaşını aldığını sözlerine ekledi.

İmamoğlu'nun durdurduğu projeleri açıkladı

İmamoğlu'nun "israf" nutukları atarak proje ve ihaleleri tek tek iptal ettiğini belirten Göksu, deprem konusunda da hiçbir adımın atılmadığının altını çizdi. İmamoğlu'nun iş yapmaya niyetinde olmadığını söyleyen Göksu, "İBB'nin iş yapma niyeti yok. Onlar algı ve şovla işi yürüteceklerine inanıyorlar. Birlikte başardık diyor ya Neyi başardıysa. İstanbul için en büyük risk depremdir. Deprem konusunda çalıştay var icraat yok. 224 ağır hasarlı binaya İBB işlem yapmadı" diye konuştu.

"Hayatı ucuzlatacağız" diyerek göreve gelen İmamoğlu'nun zam üstüne zam yaptığını hatırlatan Göksu, İmamoğlu'nun israf dolu harcamalarına da değindi.