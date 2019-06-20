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Tevekkül nedir nasıl yapılır? Tevekkül duası nedir?

İsteğimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a CC dayanıp güvenmek ve işin sonucunu O’na CC havale etmeye ne denir. Mümin kendisini her durumda Allah’ın iradesi ve takdirine teslim ederek, O’ndan gelen rıza göstermesi oluşturur. Sözlükte Allah’a güvenmek anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül, birinin işini üstüne alma, birine güvence verme, birine işini havale etme, ona güvenme manasına gelir. Birine güvenen kimseye mütevekkil, güvenilene vekil denir.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:16
Tevekkül nedir nasıl yapılır? Tevekkül duası nedir?

İsteğimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a CC dayanıp güvenmek ve işin sonucunu O’na CC havale etmeye ne denir. Mümin kendisini her durumda Allah’ın iradesi ve takdirine teslim ederek, O’ndan gelen rıza göstermesi oluşturur. Sözlükte Allah’a güvenmek anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül, birinin işini üstüne alma, birine güvence verme, birine işini havale etme, ona güvenme manasına gelir. Birine güvenen kimseye mütevekkil, güvenilene vekil denir.

Tevekkül duası nedir?

“Bismillahi, hasbiyallahu tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.”

Anlamı:

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.”  duâsını okumalıdır.  (Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Türkçe okunuşu:

“Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü, fağfir-lî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrartü vemâ a‘lentü, ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhir, lâ ilâhe illâ ente.

Anlamı:

“Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Teheccüd 1, Daavât 10, Tevhîd 8, 24; 35)

 

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:16
  1. Tevekkül nedir?
  2. Tevekkül duası nedir?

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