Tetikçiler hesap versin!

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Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, Yazarı ve Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik alçak saldırı toplumun tüm kesimleri tarafından lanetlenmeye devam ederken, Alan’ın uğradığı menfur saldırıya ilişkin devletin zirvesinden çok sayıda kınama geldi. Alçak saldırı sonrası yetkililere konunun ciddiyetle takip edilmesi için talimat veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganlardan hesap sorulacağını söyledi.

Erdoğan’dan geçmiş olsun

Cuntacı zihniyete yönelik söylediği sözler bağlamından kopartılarak hedef tahtası haline getirilen Murat Alan’ın uğradığı menfur saldırıya tepkiler dinmek bilmiyor. Bir gazetecinin 6 yaşındaki evladı ile birlikte bıçaklı ve sopalı saldırıya uğramasına çok sert tepki gösteren devlet zirvesi, Alan’a “yanındayız” mesajı verdi. Cuma namazına giderken yapılan linç girişimi sonrası yetkililere konunun ciddiyetle takip edilmesi için talimat veren Başkan Erdoğan, telefonla arayıp konuyla ilgili bilgi aldı. Alan’ın uğradığı menfur saldırıya yönelik üzüntülerini paylaşan Erdoğan, konunun takipçisi olacağını dile getirdi. İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, olayın gerçekleşmesinin ardından büyük bir titizlikle konuyla ilgilenen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Alan’a yönelik saldırıyı lanetledi.

Destek mesajları

İşte, lince uğrayan gazeteci Alan’a destek verenler şu şekilde:

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı hem sosyal medya üzerinden hem de Alan’ı bizzat arayarak, saldırıyı lanetledi. Başkan Baltacı, Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: “Murat Alan’a yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine sağlık ve afiyet dileklerimle acil şifalar diliyorum.”

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bunun basın mensuplarına yönelik son saldırı olmasını diliyorum.”

Oda TV ve diğer tetikçi medya hesap vermeli

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan: “Seçim kampanyası boyunca Cumhur İttifakı’nı destekleyen gazetecilere sistematik bir linç kampanyası yürütüldü. İftiralar eşliğinde hedef göstermelere ve ağır hakaretlere maruz kaldık. Fakat maalesef Murat Beyin başına gelen, sistematik hedef gösterme ve linç etme kültürünün nerelere varabileceğini gösterdi. Bu anlamda bizi hedef gösterenler sadece CHP’nin trolleri değildi. Oda TV, Sözcü gazetesi, Yurt Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi inanılmaz fütursuzca haberler yaptılar. Bir gazeteci bu şekilde darp edildikten sonra bile atılan fütursuzca başlıklar, temel işlerinin gazetecilik değil tetikçilik olduğunu gösteriyor. Bu gibi şiddeti normalleştiren, şiddete çağrı yapan başlıkları hep beraber telin etmemiz ve hukuken de bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Artık gerçekten bir yaptırım bekliyoruz.”

Erkan Tan: Paçavra medyacılar sorumludur

A Haber TV program sunucusu ve Takvim Gazetesi yazarı Erkan Tan: “Akit, Türk medyasının kalbidir. Gazeteci arkadaşımız Murat Alan’a saldırı, iğrenç bir insanlık suçudur. Alan’a saldıranlar da böyle işte... Murat’ı ve Yeni Akit gazetesini, yazdıklarını ve söylediklerini yamultarak hedef gösteren, gazeteci, yayıncı kimlikliler de bu işin parçasıdır... Oda TV, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi paçavralar, bu saldırıdan sorumludur.”

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Murat Alan’ı telefonla arayarak; saldırıdan üzüntü duyduklarını, dürüst ve namuslu gazetecileri sindirmeye çalışanlara karşı dik duruşlarından vazgeçmeyeceklerini belirti.

Kıran: Murat, FETÖ ve MİT TIRI kumpasını ifşa etmişti

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran: “31 Mart yerel seçimlerinde organize oy hırsızlığı çetesini deşifre eden gazeteciler hedef oldu. Murat Alan da, bunu deşifre eden az sayıdaki gazetecilerdendir. Murat, Akit gazetesindeki köşe yazılarında oy hırsızlığını sürekli gündeme getirdi ve sosyal medyada da hırsızlığın belgelerini paylaştı. CHP adayının mal varlığı için gizleme kararının Akit’te manşet olması, CHP adayının ajansını rahatsız etti. Başta Oda TV, Sözcü gazetesi ve Halk TV olmak üzere CHP adayını destekleyen medya, Alan’ı hedef aldı. Oy sayımını engelleyen güç odakları ile saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bağlantısı araştırılmalıdır. Murat, herkesin sustuğu dönemde FETÖ’nün ilk silahlı kalkışması olan Adana’daki MİT TIR’larının durdurulması görüntülerini yayınlayan gazetecidir. Saldırganların FETÖ’yle irtibatı da sorgulanmalıdır. Şiddete sessiz kalanlar, bu saldırının ortağıdır.”