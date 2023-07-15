Teşvik ve hibeler ekonomik büyümeye katkı sağlıyor

Ülkemizde mevcut işletmelere ek olarak yeni iş fikirlerine de destek olan kamu kurumları, girişimciler için destek programları hazırlamaya devam ediyor. İhracat başta olmak üzere; bilişim, gayrimenkul, sağlık turizmi gibi sektörler, geri ödemesiz milyonlarca lira teşvik ve hibe hakkından yararlanabiliyor. Bu sayede teşvik ve hibeler ile elde edilen her bir lira doğrudan finansal yapıyı güçlendiriyor ve karlılığı artırıyor.

Teşvikler konusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla fırsat ve imkân olduğunu söyleyen Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç: ‘İşletmeler finansa dokunan konulara gereken özeni gösterir ise global pazarda karlılıklarını rahatça artırabileceklerdir.’ sözlerine yer verdi.

İşletmeler ve girişimciler kendini global pazarda ön plana çıkartmalı!

İnanç: ‘Türkiye tam bir teşvik ve hibe cenneti. Farklı kurumların, birçok alana sunduğu sayısız destek programı mevcut. Uluslararası pazarlarda yer almak isteyen işletmelerin, ekonomik büyüme sağlamaları için en önemli adımlarından biri. Bu adımı atarken yurtdışında bilinilirlik oluşturmak, müşteri bulmak, iş ziyaretleri gerçekleştirmek, reklam tanıtım harcamalarında bulunmak, belki bir ofis, mağaza, depo ya da reyon kiralamak, fuarlara katılmak, gerekli test analizleri yaptırmak ve belgelendirmeleri almak gerekecektir. Yurtdışına açılmak için gereken bu ve buna benzer harcama kalemlerinin pek çoğuna uygun bir destek bulunmaktadır. Ayrıca imalatçı firmalar ile teknoloji firmaları için bunun dışında da sayısız destek mevcut. Yeni yatırımlara farklı vergi kalemlerinde muafiyetlik verilmesi, dijital üretim sistemine geçiş destekleri, Ar-Ge/Ür-Ge ya da İnovasyon destekleri gibi destekler ile işletmeler projelerini daha kolay hayata geçirebilirler. Günümüzde işletmeler için bir diğer hayati konu, personel maliyetleri. Bu konuda da işletmeleri rahatlatacak destek çözümleri mevcut. Personeller için aylık nakdi olarak alınan ücret destekleri işletmelerin iş yapışını kolaylaştırıyor, maliyetleri azaltıyor. Hep söylediğimiz şey şu; her firmanın yararlanabileceği en az bir destek mevcuttur. İşletmeler bu desteklerden yararlanarak işlerini geliştirebilir, rekabet avantajı elde edebilir, daha kolay büyüyebilirler. Lütfen bu konuda harekete geçsinler ve yararlanabilecekleri destekleri kaçırmasınlar” açıklamasında bulundu.