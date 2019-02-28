Teşvik alıp Türk ‘elmas’ını yaptılar

İstanbul’un gözde teknoparklarından olan Teknopark İstanbul’da üretilen Türk elması görücüye çıktı.

İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin de ortak olduğu Teknopark İstanbul’da katma değerli üretim yapan şirketler ilklerin de adresi oluyor. Türkiye’de ilk kez sahte veya suni olmayan ve yüzde 100 madenden çıkarılan elması üreten Appsilon İleri Malzemeler Danışmanlık şirketi adına açıklama yapan Alpcan Erdoğan, Sabancı Üniversitesi’nde öğrenciyken farklı alanlarda uzmanlaşmış arkadaşlarla bir araya geldiklerini, özel sektörde tecrübe kazandıktan sonra şirket kurduklarını ve laboratuvar ortamında elmas ürettiklerini söyledi. Erdoğan üretim sürecini ise şöyle anlattı: “Doğayı taklit etmenin bir yolunu bulduk diyebiliriz. İlk olarak reaktöre ince bir elmas parçası yerleştiriyoruz ve bu elması yüksek sıcaklıkta ve özel bir ortamda plazma haline getiriyoruz. Elmas sadece karbondan oluşan bir materyal ve biz de plazma halindeki bu ince elmas parçasının üzerine yağmur şeklinde karbon yağdırıyoruz. Karbonlar, atom elmasın üzerinde dizilmeye başlıyor ve elmas büyüyor.’’ 1.5 milyon Euro’luk tohum yatırımı alarak yola koyulduklarını kaydeden Erdoğan, ’’Şu anda bir yıllık Ar-Ge planımızı yürütüyoruz. Dünyada 1 karatın üzerinde elmas büyütebilen sadece yedi firma bulunuyor. Biri de Appsilon… Hedefimiz koşulları en mükemmel hale getirip, bir maden gibi çalışabilmek” diye konuştu.