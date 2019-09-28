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Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk

ASELSAN tarafından yürütülen ve mevcut özellikleriyle dünyada ilk olma özelliği taşıyan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:00
Testten tam not aldı! ASELSAN'dan dünya harp tarihinde bir ilk

ASELSAN tarafından geliştirilen ve mevcut özellikleriyle benzeri olmayan Deniz Elektronik Harp Süiti'nin fabrika kabul testlerinden ilki başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)TCG Anadolu Projesi ile anavatandan uzak coğrafyalarda, insani yardım harekatından muharip olmayanların tahliyesine, arzu edilen bir bölgede kara harekatı icra edilebilmesinden başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapabilme imkanına kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli yetenekler kazanacak.

Türk savunma sanayisinin lider teknoloji şirketi ASELSAN, geliştirdiği, ürettiği, tedarik ettiği cihaz ve sistemlerle projede tasarım, entegrasyon, test ve lojistik destek faaliyetleri üstleniyor.

İlk çalışmalar 2007'de başladı

ASELSAN'ın projedeki görevleri arasında Deniz Elektronik Harp Süiti'nin geliştirilmesi bulunuyor.

Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilk çalışmaları 2007'de başladı ve sözleşmesi 2015'te imzalandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki, süitin ana yapı taşı olan Merkezi Yönetim Sistemi için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Testler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sedef Tersanesi temsilcilerinin katılımı ile başarıyla tamamlandı.

Dünyada bir ilk

Deniz Elektronik Harp Süiti; Merkezi Yönetim Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Elektronik Taarruz Sistemi, Dekoy Atım Sistemi ve Lazer İkaz Sistemi’nden oluşuyor. Elektronik Harp Süiti, mevcut özellikleriyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Merkezi Yönetim Sistemi; Elektronik Destek Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, Kızıl Ötesi Arama ve Takip, radarlar, savaş yönetim sistemi ve diğer gemiler üzerinden aldığı tehdit verilerini füzyon algoritmalarını da kullanarak işleyip Dekoy Atım ve Elektronik Taarruz sistemleri ile tehditlere karşı oluşturulabilecek en etkin fonksiyonel imha yöntemine karar veriyor ve bunları uyguluyor.

TCG Anadolu gemisi üzerinde 2020 yılı içerisinde icra edilecek deniz kabul testleri ile Deniz Elektronik Harp Süiti'nin teslimatı tamamlanacak.

Donanmanın yapı taşı olacak

Deniz Elektronik Harp Süiti ile geminin başta güdümlü mermiler olmak üzere birçok tehdide karşı fonksiyonel olarak korunması hedefleniyor.

Tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki ilk Deniz Elektronik Harp Süiti olacak sistem, donanmanın elektronik harp alanındaki yapı taşı olacak ve farklı birçok platformda kullanılacak.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:00
  1. Deniz Elektronik Harp Süiti
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  8. Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi
  9. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  10. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  11. Merkezi Yönetim Sistemi
  12. ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi
  13. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
  14. Sedef Tersanesi
  15. Elektronik Destek Sistemi
  16. Elektronik Taarruz Sistemi
  17. Dekoy Atım Sistemi
  18. Lazer İkaz Sistemi
  19. Dekoy Atım
  20. Elektronik Taarruz
  21. TCG Anadolu gemisi

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