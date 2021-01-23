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Yerel Testi pozitif olan şahıs yankesicilik yaparken yakalandı
Yerel

Testi pozitif olan şahıs yankesicilik yaparken yakalandı

Manisa'da koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken şahıs yankesicilik yaparken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:08:00 -
Testi pozitif olan şahıs yankesicilik yaparken yakalandı

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesi, Çarşamba Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alışverişi için pazara gelen I.Y.’nin (48) montunun cebinden yankesicilik yoluyla cep telefonunu çalan B.V. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ekipler, şüphelinin HES kodu sorgulaması yapınca Kovid-19 testinin pozitif olduğunu ve karantinada bulunmaları gerektiğini fark etti. Şüpheliye karantina kuralına ihlalden işlem yapılırken, sağlık ekipleri tarafından Manisa’daki zorunlu karantina merkezine götürüldü.

Şüpheli B.V’ye ayrıca yankesicilik suçundan adli çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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