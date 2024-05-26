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Gündem Testereci Cem Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen köpekperest çıktı
Gündem

Testereci Cem Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen köpekperest çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 15:20:00 - 2024-05-26 15:34:59

Testereyle insan parçalayan Cem Garipoğlu katilinin avukatı Ersan Şen, sokakta çocukları parçalayan vahşi köpekleri de savunmaya başladı!..

 yeniakit.com.tr 

2009 yılında İstanbul’da, 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülüp cesedinin testereyle parçalara ayrılması ve bir çöp konteynerine atılmasıyla kan donduran bir skandallar zinciri yaşandı. 2014’te Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği belirtildi. Tartışmalar halen son bulmazken, dava Garipoğlu katilinin intiharıyla sonlandı.

Tüm bu süreçte Cem Garipoğlu’nun avukatlığını Ersan Şen’in yaptığı ortaya çıkmıştı. Ersan Şen aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük kara para yasadışı bahis operasyonunun kilit ismi Tolga Alpaslan’ın ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin de avukatlığını üstlenmişti!.. Aynı Ersan Şen 28 Şubat darbecilerini de TV ekranlarında savunmuş ve gayri resmi avukatlıklarını yapmıştı!..

Şimdi de köpekleri korumaya kalktı

Mide bulandırıcı bir kariyere sahip olan Avukat Ersan Şen, şimdi de televizyon ekranlarında başıboş sokak köpeklerini savunmaya başladı. Akılalmaz ifadeler kullanan Şen, köpeklerle insanları bir gördüğünü söyledi. Canlı yayında konuşan Şen, “İnsanla hayvan birdir kardeşim benim için. Bu kadar basit. O da canlı, o da canlı. O da nefes alıyor sen de nefes alıyorsun.” dedi.

Testereyle insan parçalayan ergenin avukatlığını yapan Ersan Şen’in, dişleriyle çocuk parçalayan köpekleri de savunması dikkatlerden kaçmadı!..
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Yorumlar

Vatandaş rıza

O ısırıyor sen isiramiyorsun,gerçi ağzından salyalar akitarak ekranlarda ne dediğini anlayamadığımız sadece bağırma sesini isittigimiz bu mahlukun neye benzediğini şimdi anladım

Ahmet

İnsa köpekle eşit olmayabilir Akit. Hz.İnsan ise daha yüksek mertebededir. Hayvanlar günahsızdır biliyorsun. 
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