Testereci Cem Garipoğlu’nun avukatı Ersan Şen köpekperest çıktı

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2009 yılında İstanbul’da, 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülüp cesedinin testereyle parçalara ayrılması ve bir çöp konteynerine atılmasıyla kan donduran bir skandallar zinciri yaşandı. 2014’te Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği belirtildi. Tartışmalar halen son bulmazken, dava Garipoğlu katilinin intiharıyla sonlandı.

Tüm bu süreçte Cem Garipoğlu’nun avukatlığını Ersan Şen’in yaptığı ortaya çıkmıştı. Ersan Şen aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük kara para yasadışı bahis operasyonunun kilit ismi Tolga Alpaslan’ın ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin de avukatlığını üstlenmişti!.. Aynı Ersan Şen 28 Şubat darbecilerini de TV ekranlarında savunmuş ve gayri resmi avukatlıklarını yapmıştı!..

Şimdi de köpekleri korumaya kalktı

Mide bulandırıcı bir kariyere sahip olan Avukat Ersan Şen, şimdi de televizyon ekranlarında başıboş sokak köpeklerini savunmaya başladı. Akılalmaz ifadeler kullanan Şen, köpeklerle insanları bir gördüğünü söyledi. Canlı yayında konuşan Şen, “İnsanla hayvan birdir kardeşim benim için. Bu kadar basit. O da canlı, o da canlı. O da nefes alıyor sen de nefes alıyorsun.” dedi.

Testereyle insan parçalayan ergenin avukatlığını yapan Ersan Şen’in, dişleriyle çocuk parçalayan köpekleri de savunması dikkatlerden kaçmadı!..

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