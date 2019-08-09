0553 313 94 23

Teşrik tekbirini cemaatle namaz kılan her kişi okumalı mıdır?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İslam alemi teşrik tekbirleriyle ilgili ayrıntıları sorguluyor. Teşrik tekbirini cemaatle namaz kılan her kişi okumalı mıdır? Teşrik tekbirini sadece imamın okuması yeterli midir? İşte yanıtı...

09 Ağustos 2019 Cuma 15:44
Teşrik tekbirini cemaatle namaz kılan her kişi okumalı mıdır?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İslam alemi teşrik tekbirleriyle ilgili ayrıntıları sorguluyor. Teşrik tekbirini cemaatle namaz kılan her kişi okumalı mıdır? Teşrik tekbirini sadece imamın okuması yeterli midir? İşte yanıtı...

Teşrik tekbirini cemaatle namaz kılan her kişi okumalı mıdır?

Cemaatle de olsa, yalnız da olsa her kişinin teşrik tekbiri getirmesi vaciptir. Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir.

Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara teşrik tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir.

Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez. Bayram namazından sonra cemaatin tekbir getirmesi şart değildir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:44
  1. teşrik tekbiri
  2. teşrik tekbirleri
  3. teşrik tekbiri cemaatle getirilir mi
  4. teşrik tekbiri imamın getirmesi yeter mi
  5. teşrik tekbiri cemaatle getirmek yeter mi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve idare eğitimi aldı
    1. Orhangazi’de 18 kişi gemi sevk ve..
    2. 1. Hazar Ekonomik Forumu 12 Ağustos'ta..
    3. 41 yıllık hayali gerçek oldu
    4. Avrasya Ekonomik Birliği..
    5. Pazarlıkta elini incittiği dedeye..
    6. Kurban Bayramı öncesi havadan trafik..
    7. AK Parti yönetiminden esnafa bayram..
    8. Aktar ve baharatçıların "sucuk" mesaisi
    9. Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi..
    10. Manchester City'de Sane en az 6 ay yok
    11. Nazilli’de bayram öncesi engelli ve..
    12. Trafik uygulamasında vatandaşlara..
    13. Kulakları kesilerek işkence yapılan..
    14. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram..
    15. Yalova merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    16. Burhan Kuzu'ya skandal sözler! 'Senin..
    17. İHH ve Fetih-Der'den İdlib'e yardım..
    18. İkramiyelerini alan emekliler memnun
    19. Bayburt’ta 2 kişiyi bıçaklayan..
    20. Fenerbahçe'nin rakibi Demir Grup..
    21. Dev projede geri sayım başladı!
    22. Başkan Pekmezci’den Kurban Bayramı..
    23. Real Madrid Fransız yıldızın peşinde!
    24. TEM Otoyolu’nda oluşan bayram..
    25. Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
    26. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması..
    27. Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor
    28. Büyükşehir ailesi bayramlaştı
    29. Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat..
    30. ERÜ Rektörü Çalış’tan Bayram Mesajı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!