Teşrik tekbiri Salı sabah namazında yarın başlıyor Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. İki dini bayramımızdan birisi olan Kurban Bayramı sebebiyle Müslümanlar, sabah namazından 45 dakika sonra kılınan bayram namazı için camilere akın edecek.

İslami esaslara göre zengin olanlar ise kurban ibadetini yerine getirecek.

Kurban Bayramı denince akla ilk gelen ise her müslümanın yerine getirmesi gereken teşrik tekbiri. Arefe günü sabah namazından itibaren her farz namazdan sonra teşrik tekbirinin getirilmesi gerekiyor.

Teşrik tekbiri, bayramın dördüncü günü ikindi namazının farzının akabinde son defa getiriliyor ve bitiyor.

Teşrik tekbiri anlamı nedir?

Teşrik tekbirlerini unutmamalıyız. Bu günler yüce Allah’ı tazim ile anma günleridir. Arefe günü sabah namazında başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazı ile birlikte her namazdan sonra tekbir getirmek Hanefî mezhebine göre vâciptir. Toplam yirmi üç vakit eder. Bir sefer getirmek yeterlidir. Her zaman yapılan bir vecibe olmadığı için insan unutabilir. Dikkatli olup unutmamaya gayret etmeli. Şafiî mezhebine göre teşrik tekbiri getirmek sünnettir. Kurban bayramının birinci günü öğle namazında başlar ve bayramın son günü sabah namazında son bulur.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de ardından getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirlerini getirmek sünnettir.

"Teşrik tekbiri ne zaman başlayacak, Teşrik tekbiri hangi gün ne zaman başlıyor, Teşrik tekbiri nasıl getirilir?" sorularını sizler için cevapladık.