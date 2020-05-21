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İSLAM

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?

Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:01:00 -
Teşrik günü nedir? Teşrik günlerinde oruç tutulur mu?

Teşrik günü nedir sorusuyla beraber teşrik günlerinde oruç tutulur mu sorularının cevabı oldukça merak ediliyor. İşte yanıtı... 

Teşrik günleri nedir? 

Kurban Bayramının birinci gününden itibaren (Zi'l-hiccenin onuncu günü) sonraki üç güne verilen addır.

Teşrik günleri oruç tutulur mu?

Ümmü Hânî’nin azadlısı Ebî Mürra’dan rivâyet edildiğine göre o, Abdullah bin Amr’la birlikte, Abdullah’ın babası Amr bin As’ın yanına girmişti. Amr her ikisine yemek getirdi ve “Ye” dedi. Abdullah “Oruçluyum.” dedi. Amr “Ye; bu günlerde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yememizi emrederdi. Bu günlerde oruç tutmamızdan bizleri nehyederdi.” Mâlik “O günler teşrik günleri idi.” dedi.

Ukbe bin Amr radıyallahu anh’dan rivâyet edildiğine göre: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Arefe günü, kurban günü, teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. O günler, yemek ve içmek günleridir.” buyurdu. (3)
Kaynak: İbrahim Koçaşlı, Sünen-i Ebu Davud ve Tercemesi, Erkam Yayınları

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